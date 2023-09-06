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Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не пообщается с ним на G20

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Президент США Джо Байден разочарован тем, что китайский лидер Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии и не сможет поговорить с ним.
Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не пообщается с ним на G20
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, разочарован ли Байден такой ситуацией.

«Да, конечно, он разочарован... Президент с нетерпением ждал встречи с ним», — цитирует Кирби ТАСС.

Ранее агентство Reuters допустило, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.

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