Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не пообщается с ним на G20
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Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Его спросили, разочарован ли Байден такой ситуацией.
«Да, конечно, он разочарован... Президент с нетерпением ждал встречи с ним», — цитирует Кирби ТАСС.
Ранее агентство Reuters допустило, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии.
Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.