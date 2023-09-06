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Посол: Бразилия желает нарастить поставки нефтепродуктов из России

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Бразилия хотела бы увеличить объём поставок российских нефтепродуктов, заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
Посол: Бразилия желает нарастить поставки нефтепродуктов из России
  • РИА Новости

«В вопросе дизельного топлива, несмотря на то что мы являемся крупным производителем нефти, мы производим более 3 млн баррелей в день, но у нас недостаточно нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы импортируем бензин и дизельное топливо. И это возможность импортировать это из России», — цитирует ТАСС Соареса.

Он отметил, что Бразилия экспортирует в Россию базовые товары и хотела бы экспортировать больше.

Также посол заявил, что Бразилия заинтересована в организации прямого авиасообщения с Россией.

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