Посол: Бразилия желает нарастить поставки нефтепродуктов из России
- РИА Новости
«В вопросе дизельного топлива, несмотря на то что мы являемся крупным производителем нефти, мы производим более 3 млн баррелей в день, но у нас недостаточно нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы импортируем бензин и дизельное топливо. И это возможность импортировать это из России», — цитирует ТАСС Соареса.
Он отметил, что Бразилия экспортирует в Россию базовые товары и хотела бы экспортировать больше.
Также посол заявил, что Бразилия заинтересована в организации прямого авиасообщения с Россией.