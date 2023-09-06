Узнать больше

Политолог Тольде: парламентарии Чада потребовали ухода армии Франции из страны

Короткая ссылка
Чадский политолог Эварист Нгарлем Тольде заявил, что члены парламента Чада потребовали ухода военнослужащих Франции из африканской страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.
Политолог Тольде: парламентарии Чада потребовали ухода армии Франции из страны
  • AP

Как он рассказал РИА Новости, после гибели местного жителя из-за французского врача в городе начались протесты и демонстранты даже пытались попасть на французскую военную базу.

«Местные представители Национальной ассамблеи, которые прибыли на место, высказались за уход французской армии, поскольку не понимают, как французская армия может убить чадца на чадской территории», — заявил Эварист Тольде.

При этом политолог добавил, что армия Чада встала на сторону французов и применила боевые патроны для разгона протестующих чадцев.

Ранее захватившие власть в Нигере военные потребовали от Франции определить график вывода её военного контингента с территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить