Политолог Тольде: парламентарии Чада потребовали ухода армии Франции из страны

Чадский политолог Эварист Нгарлем Тольде заявил, что члены парламента Чада потребовали ухода военнослужащих Франции из африканской страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.

Как он рассказал РИА Новости, после гибели местного жителя из-за французского врача в городе начались протесты и демонстранты даже пытались попасть на французскую военную базу.

«Местные представители Национальной ассамблеи, которые прибыли на место, высказались за уход французской армии, поскольку не понимают, как французская армия может убить чадца на чадской территории», — заявил Эварист Тольде.

При этом политолог добавил, что армия Чада встала на сторону французов и применила боевые патроны для разгона протестующих чадцев.

Ранее захватившие власть в Нигере военные потребовали от Франции определить график вывода её военного контингента с территории страны.