В Кремле напомнили Великобритании, что де-юре ЧВК «Вагнер» не существует
- РИА Новости
«Здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали о планах правительства Великобритании включить ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций.
До этого главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы ЧВК покинула территорию Белоруссии.
В свою очередь, Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.