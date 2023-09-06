В Кремле напомнили Великобритании, что де-юре ЧВК «Вагнер» не существует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на планы Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией напомнил Лондону, что де-юре компании не существует.

«Здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали о планах правительства Великобритании включить ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций.

До этого главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы ЧВК покинула территорию Белоруссии.

В свою очередь, Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.