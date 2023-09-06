Эксперт Чарап заявил, что F-16 не помогут Зеленскому переломить ход конфликта
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«Они значительно улучшат украинскую авиацию, однако... они фундаментально не изменят ситуацию на фронте, эти истребители не представляют серьёзную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чарапа, рано или поздно Киеву всё равно придётся начать переговоры с Россией, так как альтернативы переговорному процессу нет.
30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1 и 16 беспилотных комплексов для разведки Vector.
Глава румынского Министерства обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния будет обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16 на контрактной основе.