Эксперт Чарап заявил, что F-16 не помогут Зеленскому переломить ход конфликта

Западные истребители F-16 не помогут украинскому президенту Владимиру Зеленскому изменить ситуацию на поле боя, заявил в эфире CNN эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.

«Они значительно улучшат украинскую авиацию, однако... они фундаментально не изменят ситуацию на фронте, эти истребители не представляют серьёзную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чарапа, рано или поздно Киеву всё равно придётся начать переговоры с Россией, так как альтернативы переговорному процессу нет.

30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1 и 16 беспилотных комплексов для разведки Vector.

Глава румынского Министерства обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния будет обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16 на контрактной основе.