Такер Карлсон взял интервью у мужчины о его сексе с Бараком Обамой в 1999 году

Ведущий Такер Карлсон взял интервью у мужчины, который утверждает, что занимался сексом с американским политиком Бараком Обамой в 1999 году.

Тизер интервью Карлсон опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мужчина, утверждающий, что у него был секс с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю», — написал телеведущий, отметив, что полное интервью выйдет вечером 6 сентября.

В тизере собеседник также заявляет, что вместе с Обамой они употребляли наркотики.

Барак Обама занимал пост президента США с января 2009 по январь 2017 года. С 1997 по 2004 годы он был членом сената штата Иллинойс. С января 2005 по ноябрь 2008 года занимал пост в сенате США.

В июне 2016 года сообщалось, что Обама присвоил статус национального памятника гей-бару The Stonewall в Нью-Йорке.