Global Times: США поспособствовали военному сближению России и КНДР
Такое мнение выразили в китайском государственном издании Global Times.
При этом, согласно статье, США и их союзники опасаются, что Россия и Северная Корея могут ещё больше укрепить сотрудничество в сфере военной безопасности.
Ранее президент США Джо Байден не ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Также министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность проведения совместных учений российской армии и ВС КНДР.