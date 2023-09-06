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Global Times: США поспособствовали военному сближению России и КНДР

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Вашингтон, проводя регулярные военные учения с Сеулом, поспособствовал военному сближению России и КНДР.

Такое мнение выразили в китайском государственном издании Global Times.

При этом, согласно статье, США и их союзники опасаются, что Россия и Северная Корея могут ещё больше укрепить сотрудничество в сфере военной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден не ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Также министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность проведения совместных учений российской армии и ВС КНДР.

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