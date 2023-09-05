Авиакомпания United Airlines приостановила полёты из-за технического сбоя
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«Мы столкнулись с общесистемной технической проблемой и держим все самолёты в аэропортах вылета», — говорится в заявлении компании в соцсети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что находящиеся в воздухе самолёты продолжают полёт в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в британском аэропорту Хитроу отменено более 60 рейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением.