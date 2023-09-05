Авиакомпания United Airlines приостановила полёты из-за технического сбоя

Американская авиакомпания United Airlines приостановила полёты из всех аэропортов из-за технического сбоя.

«Мы столкнулись с общесистемной технической проблемой и держим все самолёты в аэропортах вылета», — говорится в заявлении компании в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что находящиеся в воздухе самолёты продолжают полёт в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в британском аэропорту Хитроу отменено более 60 рейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением.