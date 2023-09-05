Белый дом: Байден на полях G20 проведёт переговоры с Моди
- AP
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Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В пятницу Байден примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Индии Моди», — заявил Салливан в ходе брифинга.
Отмечается, что на саммите G20 Байден поднимет вопросы оказания помощи развивающимся странам, климата, технологий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форма участия российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Индии пока не определена.