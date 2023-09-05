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Доцент Волхонский высказался о планах Индии переименоваться в Бхарат

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Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский прокомментировал сообщения СМИ о том, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
Доцент Волхонский высказался о планах Индии переименоваться в Бхарат
  • Gettyimages.ru
  • © diamirstudio

«Индия — это явно англо-индийское название. У него своя история, но, в принципе, несёт флёр такого колониального наследия», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает эксперт, изменение официального названия укладывается в русло политики премьер-министра Нарендры Моди по восстановлению древнего имиджа страны.

«С городами это уже было сделано в своё время очень давно. Бомбей переименовали в Мумбаи. Мадрас теперь Ченнаи. Собственно говоря, это долго идущий процесс, направленный на возвращение к корням», — добавил Волхонский.

Ранее стало известно о том, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.

По данным издания The Economic Times, резолюцию могут внести на специальной сессии парламента в сентябре.

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