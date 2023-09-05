Эрдоган заявил о намерении в ходе ГА ООН обсудить с Гутеррешем зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем возобновление зерновой сделки.

Эрдоган отметил, что возобновление Черноморской зерновой инициативы является приоритетной задачей для всего мира.

«Как вы уже знаете, в этом месяце пройдёт Генеральная Ассамблея ООН. У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности реанимировать зерновую сделку после выполнения её условий.