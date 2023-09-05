Bloomberg: ЕС намерен воспользоваться отсутствием Путина на G20

Евросоюз намерен воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20, чтобы установить контакты с Африкой.

«Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Евросоюз стремится показать серьёзность пересмотра партнёрских отношений с Африкой, несмотря на наследие колониализма.

Ранее агентство Reuters допустило, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.