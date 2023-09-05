Bloomberg: ЕС намерен воспользоваться отсутствием Путина на G20
- AFP
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«Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, Евросоюз стремится показать серьёзность пересмотра партнёрских отношений с Африкой, несмотря на наследие колониализма.
Ранее агентство Reuters допустило, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии.
Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.