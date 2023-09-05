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Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу

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Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу из-за сокращения персонала.
Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу
  • Gettyimages.ru

«В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность», — говорится в Telegram дипломатической миссии.

Уточняется, что с 6 сентября прекращается приём заявлений и документов по всем консульским вопросам, включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и тому подобное.

Вместе с этим выдача готовых документов — паспортов, виз, истребованных документов и справок — будет продолжена до 25 сентября.

Ранее МИД Дании проинформировал российского посла Владимира Барбина о необходимости сократить персонал посольства в Копенгагене до уровня датского посольства в Москве.

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