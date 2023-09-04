Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще собственных детей
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«За последние 18 месяцев у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей. Но это хорошо. Я думаю, это крайне важно — продолжать наш прямой диалог», — сказал он на встрече послов в Вене, Кулеба подключился к мероприятию по видеосвязи, пишет РИА Новости.
Кулеба попросил австрийского министра передать его детям извинения.
В начале сентября Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Европу не возлагать чрезмерных надежд на украинское контрнаступление.