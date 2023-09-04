Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще собственных детей

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что за последние 18 месяцев видит украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем собственных детей.

«За последние 18 месяцев у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей. Но это хорошо. Я думаю, это крайне важно — продолжать наш прямой диалог», — сказал он на встрече послов в Вене, Кулеба подключился к мероприятию по видеосвязи, пишет РИА Новости.

Кулеба попросил австрийского министра передать его детям извинения.

В начале сентября Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Европу не возлагать чрезмерных надежд на украинское контрнаступление.