В КНР задержаны два человека, разрушившие участок Великой Китайской стены
Два человека, которые разрушили экскаватором участок Великой Китайской стены, задержаны, сообщает Центральное телевидение Китая.
- Gettyimages.ru
- © zhudifeng
Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что разрушившие участок стены мужчина и женщина участвовали в строительных работах недалеко от неё.
Проход через стену они решили сделать, чтобы сократить дистанцию для работы.
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