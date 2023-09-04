Узнать больше

В КНР задержаны два человека, разрушившие участок Великой Китайской стены

Короткая ссылка
Два человека, которые разрушили экскаватором участок Великой Китайской стены, задержаны, сообщает Центральное телевидение Китая.
В КНР задержаны два человека, разрушившие участок Великой Китайской стены
  • Gettyimages.ru
  • © zhudifeng

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что разрушившие участок стены мужчина и женщина участвовали в строительных работах недалеко от неё.

Проход через стену они решили сделать, чтобы сократить дистанцию для работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить