В КНР задержаны два человека, разрушившие участок Великой Китайской стены

Два человека, которые разрушили экскаватором участок Великой Китайской стены, задержаны, сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что разрушившие участок стены мужчина и женщина участвовали в строительных работах недалеко от неё.

Проход через стену они решили сделать, чтобы сократить дистанцию для работы.