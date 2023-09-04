Депутат бундестага упрекнула Шольца за блокирование поставок Taurus Украине

Немецкий депутат, глава оборонного комитета парламента бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман упрекнула канцлера Олафа Шольца в том, что он блокирует поставки украинской армии дальнобойных ракет Taurus. По её мнению, это «безответственно».

«В данный момент он не хочет поставлять Taurus. Но «в данный момент» люди на Украине гибнут. Чего же ждёт канцлер, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», — сказала депутат в X.

По информации The Wall Street Journal, у ВСУ к октябрю могут закончиться запасы британских ракет Storm Shadow и французских SCALP.

Как писала газета Die Zeit со ссылкой на результаты соцопроса ARD Germany, более половины опрошенных немцев высказались против поставки Киеву крылатых ракет Taurus, а министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в этом вопросе необходимо учитывать влияние, которое эти поставки окажут на обороноспособность самой ФРГ.

В Киеве же утверждают, что Германия отказывается поставлять ракеты из-за страха перед Россией.