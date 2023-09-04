Хакеры взломали более сотни ресурсов, включая базу данных МВД Латвии

Пророссийские хакерские группы объявили о взломе более сотни ресурсов в рамках операции против «пособников украинских атак».

Как уточняет РИА Новости, была взломана в том числе база данных МВД Латвии.

«Мы бьём за Псков, Крым и Донбасс», — говорится в заявлении хакеров.

Отмечается, что им удалось вывести из строя 127 инфоресурсов Польши и стран Прибалтики. На сайтах размещено объявление: «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист».

В результате взлома в открытом доступе оказалась переписка МВД Латвии, информация о сотрудниках ведомства, финансовые документы и прочие внутренние данные.

Ранее хакеры взломали системы польской Академии военного искусства. Как утверждается, хакеры украли конфиденциальные данные польской оборонной системы.