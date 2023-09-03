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В МИД Франции заявили, что военные не могут выполнять свою миссию в Нигере

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Французские военные не могут выполнять свою антитеррористическую миссию в Нигере. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
В МИД Франции заявили, что военные не могут выполнять свою миссию в Нигере
  • Gettyimages.ru

Она напомнила, что войска Франции находятся в Нигере по просьбе официальных властей для борьбы с терроризмом.

«В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера», — сказала Колонна в интервью Le Monde.

Ранее сообщалось, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню выразили стремление к урегулированию ситуации в Нигере дипломатическим путём.

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