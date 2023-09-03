В МИД Франции заявили, что военные не могут выполнять свою миссию в Нигере
- Gettyimages.ru
Она напомнила, что войска Франции находятся в Нигере по просьбе официальных властей для борьбы с терроризмом.
«В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера», — сказала Колонна в интервью Le Monde.
Ранее сообщалось, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню выразили стремление к урегулированию ситуации в Нигере дипломатическим путём.