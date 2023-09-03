Узнать больше

СNN Türk: сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции

Короткая ссылка
Сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции, многие дома и рабочие места были затоплены.
СNN Türk: сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал СNN Türk, пишет РИА Новости.

«Главное метеорологическое управление и AFAD предупреждали о ливне в черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Автобусное и трамвайное сообщение было приостановлено. На одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, в неё провалились автомобили.

Ранее метеорит упал на юго-востоке Турции, его обломки были видны над несколькими провинциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить