Экс-разведчик США Риттер: события в Африке несут серьёзную угрозу Франции

Бывший разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил уверенность, что процесс деколонизации в некоторых странах Африки несёт большую угрозу для Франции.

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Эксперт отметил, что африканский регион начинает просыпаться.

«Жители начинают понимать, что… Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают», — подчеркнул экс-разведчик.

Как отметил Риттер, события в Габоне ознаменовали собой манифестацию процесса деколонизации Африки.

Это особенно сильно ударило по Франции, поскольку Габон был французским источником урана.

«Будут также политические последствия, поскольку многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.

Позднее глава Республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему заявил, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба отправлен в отставку.