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Российские дипломаты посетили арестованного на Кипре россиянина Петрова

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Сотрудники консульского отдела посольства России на Кипре посетили в центральной тюрьме Никосии арестованного россиянина Артура Петрова.
Российские дипломаты посетили арестованного на Кипре россиянина Петрова
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Как рассказал собеседник агентства, состояние Петрова оценивается как удовлетворительное.

Минюст США ранее рассказал, что на Кипре арестован Артур Петров, имеющий гражданства России и Германии.

Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли.

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