Российские дипломаты посетили арестованного на Кипре россиянина Петрова

Сотрудники консульского отдела посольства России на Кипре посетили в центральной тюрьме Никосии арестованного россиянина Артура Петрова.

Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Как рассказал собеседник агентства, состояние Петрова оценивается как удовлетворительное.

Минюст США ранее рассказал, что на Кипре арестован Артур Петров, имеющий гражданства России и Германии.

Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли.