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WP: Байден может подписать соглашение о двустороннем партнёрстве с Вьетнамом

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Президент США Джо Байден во время визита во Вьетнам может подписать соглашение о двустороннем стратегическом сотрудничестве.

«Сделка, о которой, как ожидается, будет объявлено во время государственного визита президента Байдена во Вьетнам в ближайшие выходные, является последним шагом администрации Байдена по углублению отношений в Азии», — сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что установление такого партнёрства предоставит Вашингтону дипломатический статус, который в Ханое хранили для ограниченного количества стран.

9 августа Байден заявил о своём намерении вскоре посетить Вьетнам, поскольку вьетнамские власти хотят улучшить отношения с Вашингтоном.

Позже стало известно, что Байден 10 сентября посетит Ханой, где проведёт переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

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