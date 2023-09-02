В Турции 43 человека пострадали и шесть погибли в результате ДТП с автобусом

В городе Денизли на юго-западе Турции 43 человека получили травмы и ещё шестеро погибли в результате аварии с участием автобуса.

Об этом сообщает телеканал A Haber.

Согласно имеющимся данным, грузовик с песком в провинции Хоназ потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус.

«По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 получили ранения», — передал телеканал.

На месте происшествия находится большое число медиков.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и 19 были ранены в ДТП с автобусом в турецкой провинции Йозгат.