В Турции 43 человека пострадали и шесть погибли в результате ДТП с автобусом
Об этом сообщает телеканал A Haber.
Согласно имеющимся данным, грузовик с песком в провинции Хоназ потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус.
«По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 получили ранения», — передал телеканал.
На месте происшествия находится большое число медиков.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и 19 были ранены в ДТП с автобусом в турецкой провинции Йозгат.