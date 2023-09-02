Офицер ВС США Дэвис заявил, что контрнаступление ВСУ завершится к концу сентября

Украинское контрнаступление закончится до конца сентября, так как ВСУ исчерпали большую часть своего потенциала, завил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября», — написал он в статье для 19FortyFive.

Дэвис акцентировал внимание на том, что со стратегической точки зрения линия фронта осталась такой же, как и в начале 2023 года.

По словам американского отставного офицера, ВСУ практически истратили свой военный потенциал, а потому у Киева вряд ли хватит ресурсов на дальнейшее продвижение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что командование украинской армии намеренно бросает в «мясные» штурмы личный состав ВСУ без прикрытия во время так называемого контрнаступления.

В ведомстве также заявили, что в период с 25 августа по 1 сентября военнослужащие России из Запорожской группировки уничтожили почти 1 тыс. украинских военных, которые предприняли 44 попытки наступления на российские подразделения на этом участке фронта.