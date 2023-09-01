МИД: Россия сделает выводы после требования Дании сократить число дипломатов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы в связи с требованием Дании сократить число дипломатов из России.

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова проинформировала, что российская сторона расценивает требование властей Дании о сокращении числа дипломатов, работающих в посольстве России в Копенгагене, с пятнадцати до пяти человек как очередное проявление враждебной позиции руководства страны по отношению к Москве.

«Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны», — подчеркнула она.

Ранее МИД Дании проинформировал российского посла Владимира Барбина о необходимости сократить персонал посольства в Копенгагене до уровня датского посольства в Москве.