Phuket News: в Таиланде на острове Пхукет пропал российский турист

Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг в Таиланде, власти опасаются, что он мог утонуть.

Об этом информирует Phuket News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что он, предположительно, пропал на пляже Най Янг вечером 1 сентября.

В материале сказано, что поиски туриста начались сразу после получения информации о его пропаже, но около 20:30 (16:30 мск) были приостановлены из-за неблагоприятной погоды.

Поисково-спасательную операцию, скорее всего, возобновят в субботу утром.

28 августа мать четверых детей из Санкт-Петербурга пропала во время занятий дайвингом в Египте.