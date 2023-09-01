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Phuket News: в Таиланде на острове Пхукет пропал российский турист

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Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг в Таиланде, власти опасаются, что он мог утонуть.
Phuket News: в Таиланде на острове Пхукет пропал российский турист
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом информирует Phuket News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что он, предположительно, пропал на пляже Най Янг вечером 1 сентября.

В материале сказано, что поиски туриста начались сразу после получения информации о его пропаже, но около 20:30 (16:30 мск) были приостановлены из-за неблагоприятной погоды.

Поисково-спасательную операцию, скорее всего, возобновят в субботу утром.

28 августа мать четверых детей из Санкт-Петербурга пропала во время занятий дайвингом в Египте.

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