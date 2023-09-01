Число заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек

Количество заболевших легионеллёзом в польском Жешуве Подкарпатского воеводства выросло до 158 человек, заявил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — сказал он.

Слончка уточнил, что наибольшее количество больных в Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.