Число заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек
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Сообщение передаёт РИА Новости.
«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — сказал он.
Слончка уточнил, что наибольшее количество больных в Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.