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Число заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек

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Количество заболевших легионеллёзом в польском Жешуве Подкарпатского воеводства выросло до 158 человек, заявил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.
Число заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — сказал он.

Слончка уточнил, что наибольшее количество больных в Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.

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