Detroit News: в Мичигане пилот самолёта перед крушением отвлёкся на Snapchat
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Об этом пишет издание The Detroit News со ссылкой на материалы федерального расследования.
Авиакатастрофа самолёта Cessna 182H произошла 17 мая 2021 года. В результате 23-летний пилот получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следствие полагает, что пилот отвлёкся на публикации видео в соцсети и не заметил провода радиовышки на пути полёта воздушного судна.
14 августа 2023 года сообщалось, что истребитель МиГ-23, совершавший манёвры на авиашоу в американском штате Мичиган, потерпел крушение.