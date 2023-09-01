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Detroit News: в Мичигане пилот самолёта перед крушением отвлёкся на Snapchat

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Пилот самолёта, разбившегося в 2021 году в городе Сент-Луис в штате Мичиган, за несколько минут до авиакатастрофы публиковал видео в мессенджере Snapchat.
Detroit News: в Мичигане пилот самолёта перед крушением отвлёкся на Snapchat
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Об этом пишет издание The Detroit News со ссылкой на материалы федерального расследования.

Авиакатастрофа самолёта Cessna 182H произошла 17 мая 2021 года. В результате 23-летний пилот получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие полагает, что пилот отвлёкся на публикации видео в соцсети и не заметил провода радиовышки на пути полёта воздушного судна.

14 августа 2023 года сообщалось, что истребитель МиГ-23, совершавший манёвры на авиашоу в американском штате Мичиган, потерпел крушение.

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