Кирби: США не помогают Украине осуществлять удары вглубь территории России

Администрация США не поощряет ВСУ наносить удары вглубь территории России.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как передаёт его слова ТАСС, в том, что касается политики Вашингтона в отношении ударов ВС Украины вглубь российской территории, не было никаких изменений.

«Мы не поощряем и не поддерживаем их», — сказал Кирби.

Ранее в российском МИД заявили, что беспилотники ВСУ, атаковавшие объекты на территории России, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников.