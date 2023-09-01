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Кирби: США не помогают Украине осуществлять удары вглубь территории России

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Администрация США не поощряет ВСУ наносить удары вглубь территории России.
Кирби: США не помогают Украине осуществлять удары вглубь территории России
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как передаёт его слова ТАСС, в том, что касается политики Вашингтона в отношении ударов ВС Украины вглубь российской территории, не было никаких изменений.

«Мы не поощряем и не поддерживаем их», — сказал Кирби.

Ранее в российском МИД заявили, что беспилотники ВСУ, атаковавшие объекты на территории России, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников.

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