Кирби: США не помогают Украине осуществлять удары вглубь территории России
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Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Как передаёт его слова ТАСС, в том, что касается политики Вашингтона в отношении ударов ВС Украины вглубь российской территории, не было никаких изменений.
«Мы не поощряем и не поддерживаем их», — сказал Кирби.
Ранее в российском МИД заявили, что беспилотники ВСУ, атаковавшие объекты на территории России, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников.