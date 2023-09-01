СБ ООН 20 сентября проведёт заседание по Украине
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- © Loey Felipe/UN Photo
Об этом сказано в программе работы Совета Безопасности на сентябрь.
Отмечается, что в этом месяце председательство перешло к Албании.
В программе тема обозначена как «Поддержание международного мира и безопасности; Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность; Обеспечение мира и безопасности Украины».
Ранее постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что заседание СБ ООН по Украине планируется провести во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.