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NYT: чиновники в ФРГ в частном порядке выступают за начало контактов по Украине

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Чиновники Германии выступают за начало переговоров между Москвой и Киевом.
NYT: чиновники в ФРГ в частном порядке выступают за начало контактов по Украине
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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яну Пуглирин.

По её словам, официальные лица ФРГ обсуждают, как можно усадить Москву за стол переговоров, но делают это в частном порядке и с проверенными людьми из аналитических центров.

Пуглирин отметила, что и в Германии, и в США есть люди, которые не хотят, чтобы конфликт продолжался вечно.

В том числе это связано с усталостью от финансовой и военной поддержки Украины.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Новак, что Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Москвой.

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