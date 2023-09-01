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Волонтёр из Польши Высоцкий: потери ВСУ огромны, а техника НАТО горит как спички

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Польский волонтёр Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь, заявил в интервью Wirtualna Polska, что потери ВСУ огромны, а техника НАТО горит как спички.

По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте.

«Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах», — сказал волонтёр.

По данным портала, в связи с этим у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится «устраивать облавы» на призывников.

Ранее экс-разведчик США Скотт  Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери под Работином.

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