Польский волонтёр Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь, заявил в интервью Wirtualna Polska, что потери ВСУ огромны, а техника НАТО горит как спички.

По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте.

«Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах», — сказал волонтёр.

По данным портала, в связи с этим у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится «устраивать облавы» на призывников.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери под Работином.