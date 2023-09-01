Волонтёр из Польши Высоцкий: потери ВСУ огромны, а техника НАТО горит как спички
По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте.
«Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах», — сказал волонтёр.
По данным портала, в связи с этим у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится «устраивать облавы» на призывников.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери под Работином.