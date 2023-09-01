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Власти Нигера запретили деятельность международных организаций в военных зонах

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Власти Нигера сообщили о приостановке деятельности международных организаций и агентств ООН в зоне военных операций, пишет AFP.

Как передаёт сообщение РИА Новости, из-за сложившейся ситуации в области безопасности и выполнения поставленных задач ВС Нигера МВД информирует международные организации, а также национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в стране, что их деятельность в районах военных операций на время приостанавливается.

Ранее председатель ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период на девять месяцев.

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