Власти Нигера запретили деятельность международных организаций в военных зонах

Власти Нигера сообщили о приостановке деятельности международных организаций и агентств ООН в зоне военных операций, пишет AFP.

Как передаёт сообщение РИА Новости, из-за сложившейся ситуации в области безопасности и выполнения поставленных задач ВС Нигера МВД информирует международные организации, а также национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в стране, что их деятельность в районах военных операций на время приостанавливается.

Ранее председатель ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период на девять месяцев.