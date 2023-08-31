Кадыров назвал пренебрежением нормами этики санкции США против его матери
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», — написал Кадыров в Telegram.
Такой шаг со стороны Вашингтона «только развязывает нам руки», отметил он.
«Пусть тешатся своими безболезненными для нас санкциями. Ну а мы и дальше будем ломать хребет укронатовским бандам. Можем хоть до Эльбы дойти, как это сделал в своё время Висаитов в войне против фашистов», — добавил он.
Ранее в Минфине США объявили о санкциях против матери Рамзана Кадырова Аймани.