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Кадыров назвал пренебрежением нормами этики санкции США против его матери

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал циничным пренебрежением нормами этики санкции США против его матери Аймани Кадыровой. Всему миру известно, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, подчеркнул чеченский лидер.
Кадыров назвал пренебрежением нормами этики санкции США против его матери
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», — написал Кадыров в Telegram.

Такой шаг со стороны Вашингтона «только развязывает нам руки», отметил он.

«Пусть тешатся своими безболезненными для нас санкциями. Ну а мы и дальше будем ломать хребет укронатовским бандам. Можем хоть до Эльбы дойти, как это сделал в своё время Висаитов в войне против фашистов», — добавил он.

Ранее в Минфине США объявили о санкциях против матери Рамзана Кадырова Аймани.

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