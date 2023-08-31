Глава МИД Украины Кулеба отказался от встречи с коллегой из Венгрии Сийярто
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Как отметил Сийярто, он планировал обсудить вопрос о необходимости исключения банка OTP из украинского списка «международных спонсоров войны».
«Жозеп Боррель инициировал наши переговоры с глазу на глаз с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, но тот отказался», — цитирует Сийярто ТАСС.
В июле Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона выступает против выделения €20 млрд ЕС на вооружение Украине, пока банк ОТР в списке «спонсоров войны».