Захарова рассказала, почему Россия изначально согласилась на участие в зерновой сделке
- РИА Новости
«Цели были заявлены соответствующие. Внутри этой сделки находилась Организация Объединённых Наций, а Генсек ООН (Антониу Гутерреш. — RT) дал своё слово не в личном качестве, а именно как Генеральный секретарь ООН», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
По её словам, Гутерреш предложил пакетную сделку, дающую возможность российской сельхозпродукции попадать в страны, которые в этом нуждаются.
«Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Гутерреша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции», — пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия со своей стороны сделала всё, чтобы реализовать эту сделку.
Ранее сообщалось, что Турция и ООН прорабатывают переговоры с Россией по зерновой сделке.