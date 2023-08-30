Захарова рассказала, почему Россия изначально согласилась на участие в зерновой сделке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о причинах изначального участия России в зерновой сделке.

«Цели были заявлены соответствующие. Внутри этой сделки находилась Организация Объединённых Наций, а Генсек ООН (Антониу Гутерреш. — RT) дал своё слово не в личном качестве, а именно как Генеральный секретарь ООН», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Гутерреш предложил пакетную сделку, дающую возможность российской сельхозпродукции попадать в страны, которые в этом нуждаются.

«Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Гутерреша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия со своей стороны сделала всё, чтобы реализовать эту сделку.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН прорабатывают переговоры с Россией по зерновой сделке.