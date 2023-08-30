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Орбан пригрозил войной в случае атак на маршрут импорта газа из России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что посягательства на маршрут импорта газа из России Будапешт будет рассматривать как повод для войны.
Орбан пригрозил войной в случае атак на маршрут импорта газа из России
  • Gettyimages.ru

«Если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы (Сербия и Венгрия. — RT) будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — цитирует его РИА Новости.

Политик призвал отказаться от подобных замыслов. При этом Орбан не стал уточнять, кому было адресовано это предупреждение, но отметил, что оно было услышано.

Ранее газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что власти Германии не приняли никаких дополнительных мер по защите газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на предупреждения разведки о возможной диверсии на трубопроводах.

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