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Боррель: в ЕС при подтверждении информации обсудят переворот в Габоне 31 августа

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Главы МИД ЕС в четверг, 31 августа, обсудят переворот в Габоне, если информация подтвердится.
Боррель: в ЕС при подтверждении информации обсудят переворот в Габоне 31 августа
  • РИА Новости

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Если всё подтвердится, это ещё один военный переворот, который увеличивает нестабильность во всём регионе. Если информация подтвердится, я вынесу её на обсуждение министров иностранных дел (31 августа. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее военные Габона объявили о роспуске институтов власти.

Агентство AFP писало, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.

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