Боррель: в ЕС при подтверждении информации обсудят переворот в Габоне 31 августа
- РИА Новости
Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Если всё подтвердится, это ещё один военный переворот, который увеличивает нестабильность во всём регионе. Если информация подтвердится, я вынесу её на обсуждение министров иностранных дел (31 августа. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Ранее военные Габона объявили о роспуске институтов власти.
Агентство AFP писало, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.