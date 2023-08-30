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В США 11 человек госпитализировали из-за турбулентности

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В американском городе Атланта в больницу были доставлены 11 пассажиров и членов экипажа самолёта, который попал в зону турбулентности.
В США 11 человек госпитализировали из-за турбулентности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошёл во вторник, 29 августа.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, лайнер Delta вылетел из Милана, примерно в 40 милях (64 км) к северо-востоку от международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте он попал в зону сильной турбулентности. Отмечается, что посадка прошла успешно.

По данным Delta, на борту самолёта находились 151 пассажир, десять бортпроводников и четыре пилота.

29 августа сообщалось об отмене почти 300 рейсов в аэропортах Великобритании из-за технического сбоя.

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