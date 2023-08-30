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Экс-разведчик Риттер: первая линия обороны России является ловушкой для ВСУ

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав её, ВСУ попали в ловушку.

«Это одна огромная ловушка для украинцев», — сказал экс-разведчик.

По его словам, российские войска наносят удары по ВСУ, ослабляя их в процессе наступления на первый рубеж обороны. 

При этом, как заявил Риттер, на второй линии ВС России будут заманивать украинскую армию в специально отведённую зону.

Там, как передаёт его слова РИА Новости, ВСУ попадут в «огневой котёл, который сотрёт их с лица земли».

Ранее Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери под Работином.

Также, по его словам, Польша и Венгрия захватят часть украинской территории.

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