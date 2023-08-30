Экс-разведчик Риттер: первая линия обороны России является ловушкой для ВСУ
«Это одна огромная ловушка для украинцев», — сказал экс-разведчик.
По его словам, российские войска наносят удары по ВСУ, ослабляя их в процессе наступления на первый рубеж обороны.
При этом, как заявил Риттер, на второй линии ВС России будут заманивать украинскую армию в специально отведённую зону.
Там, как передаёт его слова РИА Новости, ВСУ попадут в «огневой котёл, который сотрёт их с лица земли».
Ранее Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери под Работином.
Также, по его словам, Польша и Венгрия захватят часть украинской территории.