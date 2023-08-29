Глава профсоюза призвала Макрона провести референдум по пенсионной реформе
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«Я с интересом послушала слова о референдуме, и первая тема, по которой его стоит организовать, — это пенсионная реформа, потому что она по-прежнему нас не устраивает», — заявила она в эфире телеканала BFMTV.
15 апреля стало известно, что Макрон подписал закон о пенсионной реформе, из-за которого по всей стране проходили многочисленные демонстрации. В соответствии с новым законом, минимальный возраст выхода на пенсию увеличили с 62 до 64 лет.