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Пашинян и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Пашинян и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе кабмина Армении.

Как передаёт ТАСС, Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в регионе.

Кроме того, армянский премьер подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за «незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.

15 июля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.

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