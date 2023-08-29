Пашинян и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе кабмина Армении.
Как передаёт ТАСС, Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в регионе.
Кроме того, армянский премьер подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за «незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».
Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.
15 июля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.