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В консульстве заявили, что российских граждан нет среди пострадавших в Бодруме

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Анастасия Румянцева
В Генеральном консульстве России в Анталье заявили RT, что российских граждан среди пострадавших вчера вечером в результате перестрелки в одном из отелей Бодрума нет.
В консульстве заявили, что российских граждан нет среди пострадавших в Бодруме
  • Gettyimages.ru
  • © Tanatat pongphibool ,thailand

«По данным местных властей, российских граждан среди пострадавших вчера вечером в результате перестрелки в одном из отелей Бодрума нет. Обращения от российских туристов по данному инциденту не поступали. Причина конфликта выясняется правоохранительными органами», — отметили там.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил в беседе с RT, что в связи с перестрелкой в отеле турецкого курорта Бодрум, где один человек погиб, а трое получили ранения, обращения от российских туристов не поступали.

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