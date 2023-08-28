В консульстве заявили, что российских граждан нет среди пострадавших в Бодруме

В Генеральном консульстве России в Анталье заявили RT, что российских граждан среди пострадавших вчера вечером в результате перестрелки в одном из отелей Бодрума нет.

«По данным местных властей, российских граждан среди пострадавших вчера вечером в результате перестрелки в одном из отелей Бодрума нет. Обращения от российских туристов по данному инциденту не поступали. Причина конфликта выясняется правоохранительными органами», — отметили там.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил в беседе с RT, что в связи с перестрелкой в отеле турецкого курорта Бодрум, где один человек погиб, а трое получили ранения, обращения от российских туристов не поступали.