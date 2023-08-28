В Польше из-за легионеллы погибли 11 человек

В польском Подкарпатье из-за легионеллы погибли 11 человек.

Об этом сообщает Polsatnews.pl со ссылкой на государственного санитарного инспектора округа Жешув.

Погибшим было от 64 до 95 лет.

Как отмечается, инфекция подтвердждена у 144 пациентов.

Первый случай легионеллёза был выявлен 17 августа в Жешуве.

Власти заявили, что в скором времени должны быть опубликованы результаты анализов воды. Для анализа было собрано 56 проб воды из городских систем водоснабжения и квартир инфицированных.