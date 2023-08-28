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Начштаба ОДКБ: учение миротворцев пройдёт в октябре в Киргизии

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Начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что учение миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в октябре в Киргизии.
Начштаба ОДКБ: учение миротворцев пройдёт в октябре в Киргизии
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В ходе учений будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне», — уточнил Сидоров.

Также он отметил, что учения предусматривают отработку действий миротворческих сил на блокпостах, фильтрационном пункте, выполнение совместных с МЧС задач и многое другое.

Ранее Сидоров заявил, что на учениях «Боевое братство — 2023» в Белоруссии акцент будет сделан на применении беспилотников, а также на мерах противодействия им.

Также в белорусском Министерстве обороны сообщили, что совместное оперативно-стратегическое учение стран ОДКБ «Боевое братство — 2023» состоится на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября.

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