Начштаба ОДКБ: учение миротворцев пройдёт в октябре в Киргизии
- РИА Новости
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«В ходе учений будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне», — уточнил Сидоров.
Также он отметил, что учения предусматривают отработку действий миротворческих сил на блокпостах, фильтрационном пункте, выполнение совместных с МЧС задач и многое другое.
Ранее Сидоров заявил, что на учениях «Боевое братство — 2023» в Белоруссии акцент будет сделан на применении беспилотников, а также на мерах противодействия им.
Также в белорусском Министерстве обороны сообщили, что совместное оперативно-стратегическое учение стран ОДКБ «Боевое братство — 2023» состоится на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября.