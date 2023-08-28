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Греция увеличивает силы по тушению пожара на северо-востоке страны

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Греческие власти увеличили силы для борьбы с лесным пожаром в северо-восточной части страны.
Греция увеличивает силы по тушению пожара на северо-востоке страны
  • AP
  • © Michael Varaklas

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в настоящее время к борьбе с огнём привлечены 474 пожарных, а также 100 транспортных средств, семь самолётов и два вертолёта.

По последним данным, в результате лесного пожара погиб 21 человек.

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