Греция увеличивает силы по тушению пожара на северо-востоке страны

Греческие власти увеличили силы для борьбы с лесным пожаром в северо-восточной части страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в настоящее время к борьбе с огнём привлечены 474 пожарных, а также 100 транспортных средств, семь самолётов и два вертолёта.

По последним данным, в результате лесного пожара погиб 21 человек.