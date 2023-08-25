Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности
Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве, временно закрыли в целях безопасности, сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.
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«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что служба безопасности ООН выясняет причины произошедшего.
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