Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности

Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве, временно закрыли в целях безопасности, сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

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