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Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности

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Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве, временно закрыли в целях безопасности, сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.
Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности
  • Gettyimages.ru

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что служба безопасности ООН выясняет причины произошедшего.

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