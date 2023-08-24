Захарова прокомментировала включение Артека в санкционный список США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала включение международного детского центра «Артек» в санкционный список США.

Ранее стало известно, что Минфин Соединённых Штатов внёс 11 физлиц и лагерь «Артек» в санкционный список по России.

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями», — написала Захарова в Telegram.

Захарова подчеркнула, что Артек является образовательным комплексом, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей.

«Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!» — подытожила она.

Также в Минфине США объявили о санкциях против матери Рамзана Кадырова Аймани.