В Польше пять человек скончались от «болезни легионеров»
На юге Польши пять человек скончались от легионеллёза, так называемой болезни легионеров. Об этом сообщило издание Polsat News.
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Отмечается, что в городе Жешув госпитализировали 71 человека.
Предположительно, источником заражения могла стать городская водопроводная система.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании предупреждало о возможной вспышке кори в Лондоне.
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