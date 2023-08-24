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В Польше пять человек скончались от «болезни легионеров»

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На юге Польши пять человек скончались от легионеллёза, так называемой болезни легионеров. Об этом сообщило издание Polsat News.
В Польше пять человек скончались от «болезни легионеров»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в городе Жешув госпитализировали 71 человека.

Предположительно, источником заражения могла стать городская водопроводная система.

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании предупреждало о возможной вспышке кори в Лондоне.

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