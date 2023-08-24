Авиадиспетчеры единственного гражданского аэропорта Ливана планируют забастовку

Авиадиспетчеры единственного гражданского аэропорта Ливана объявили, что в следующем месяце устроят забастовку из-за острой нехватки кадров.

Об этом сообщает Associated Press.

Заявление подписали 13 авиадиспетчеров Международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте.

Согласно отчёту Европейского агентства по безопасности полётов, в штате должны работать 87 авиадиспетчеров.

Отмечается, что с начала года в Ливан прилетело более 4 млн человек.

По словам диспетчеров, они работают примерно 300 часов в месяц и большинство из них старше 50 лет.

Ливанское управление гражданской авиации на прошлой неделе заявило, что нехватка персонала в аэропортах является частью глобальной проблемы, которая связана с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Отмечается, новый персонал обучают при поддержке Международной организации гражданской авиации.





